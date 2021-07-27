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Суд снова продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта

Газета.Ru
14 минут назад

Санкт-Петербургский городской суд еще раз продлил арест обвиняемой в убийстве своего супруга рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марине Кохал, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу судов города.

Суд снова продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Заключение под стражу продлено до 30 октября. Известно, что сторона обвинения единодушно просила суд продлить меру, а защита просила избрать домашний арест либо иную меру, не связанную с лишением свободы.

В конце июля исполняется уже год, как Кохал был избран арест, поэтому продлением меры пресечения сейчас будет заниматься городской суд Санкт-Петербурга.

Следственным комитетом было установлено, что Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в Санкт-Петербурге "не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".

31 июля женщину задержали после того, как в квартире супругов были найдены фрагменты расчлененного тела Картрайта, упакованные в пять пакетов.

Женщина заявляла, что решила избавиться от тела мужа после его смерти от передозировки наркотиков, инсценировав его исчезновение. Экспертиза не установила причину смерти рэпера, но наркотические вещества в останках были обнаружены. До этого арест вдове Картрайта продлевали в апреле.

Происшествия,Александр Юшко,СКР,РИА Новости,
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