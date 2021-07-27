Актер Вадим Андреев попал в ДТП с «КамАЗом»

Звезда телесериалов Вадим Андреев рассказал, что «встретился» с «КамАЗом», катаясь на велосипеде, и попросил поклонников не беспокоиться о нем. Об этом пишет «СтарХит».

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Инцидент с актером произошел в подмосковной деревне Рудины, где у него есть дом. Во время велопрогулки артиста задел проезжающий мимо «КамАЗ». ДТП не повлияло на съемочный график Андреева, так как он отделался только ушибами и испугом.

«Все со мной хорошо, спасибо! Да, была небольшая авария, но ничего серьезного, пустяки! «КамАЗ» цел и я тоже!» - рассказал находящийся на съемках в Киеве артист.

Ранее в ДТП попал известный актер Михаил Ефремов. В июне 2020 года автомобиль артиста в центре Москвы врезался в фургон, водитель которого погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.