Жительница Екатеринбурга , которую жестоко избил муж-бизнесмен, сняла видео из больницы. Запись появилась в Telegram-канале 112. В коротком ролике женщина сообщает, что чудом выжила, и ей сейчас тяжело говорить.

Накануне стало известно, что екатеринбургский предприниматель в течение суток удерживал в коттедже свою супругу, периодически избивая ее руками и ногами. Поводом для этого послужило желание потерпевшей развестись с ним.

После того, как женщину удалось освободить, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Как уточняется в СМИ, у пострадавшей от рук агрессора было диагностировано сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма и многочисленные и гематомы. Кроме того, от врачей ектеринбурженка узнала о том, что была беременна, в результате полученных травм ребенка она потеряла.