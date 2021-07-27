Очевидцы сообщили о перестрелке в Адлере

Днем 27 июля на улице Тимашевской в Адлере произошла перестрелка. Об этом сообщают «Комсомольская правда», паблик «ВКонтакте» «Типичный Адлер l Сочи» и Telegram-канал «Сочи 1».
Паблик, Telegram-канал и газета ссылаются на очевидцев происшествия. По их словам, стреляли из травматического пистолета. По предварительной информации, один человек получил ранение.
В городском управлении полиции «КП» заявили, что информацию о стрельбе проверяют.
9 июня жертвами стрельбы в Адлере стали двое судебных приставов. Они пришли к мужчине, чтобы выселить его из самостроя по решению суда. Хозяин обстрелял их из охотничьего ружья.