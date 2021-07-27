Очевидцы сообщили о перестрелке в Адлере

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Паблик, Telegram-канал и газета ссылаются на очевидцев происшествия. По их словам, стреляли из травматического пистолета. По предварительной информации, один человек получил ранение.

В городском управлении полиции «КП» заявили, что информацию о стрельбе проверяют.