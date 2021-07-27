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Опубликовано видео с места взрыва на химзаводе в Германии

Алевтина Жаркова
31 минуту назад

На химическом заводе в Германии прогремел взрыв. Происшествие на предприятии в Леверкузене запечатлела камера видеорегистратора, запись публикует RT.

На кадрах виден огромный столб черного дыма над заводом. Власти немецкого города, расположенного на юге федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия, объявили «крайнюю степень опасности». По предварительным данным ЧП на предприятии произошло примерно в 9:30 минут по местному времени (10:30 мск).

О жертвах и пострадавших информации пока нет. Причины взрыва устанавливаются.

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