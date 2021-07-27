На трассе в Ставрополье неизвестные расстреляли водителя

На ставропольском участке федеральной трассы «Кавказ» неизвестные расстреляли автомобиль и ранили водителя. Об этом сообщается на официальном сайте краевого управления Следственного комитета.

По версии следствия, в ночь на 26 июля в Кочубеевском районе на трассе неизвестные, передвигаясь на автомобиле марки Toyota Land Cruise, выстрелили около шести раз в машину, за рулем которой находился 27-летний мужчина. Его госпитализировали с огнестрельным ранением левого предплечья.