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На трассе в Ставрополье неизвестные расстреляли водителя

Lenta.ruиещё 2
43 минуты назад

На ставропольском участке федеральной трассы «Кавказ» неизвестные расстреляли автомобиль и ранили водителя. Об этом сообщается на официальном сайте краевого управления Следственного комитета.

На трассе в Ставрополье неизвестные расстреляли водителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в ночь на 26 июля в Кочубеевском районе на трассе неизвестные, передвигаясь на автомобиле марки Toyota Land Cruise, выстрелили около шести раз в машину, за рулем которой находился 27-летний мужчина. Его госпитализировали с огнестрельным ранением левого предплечья.

По данным «Комсомольской правды», пострадавший — местный бизнесмен.

После совершения преступления нападавшие скрылись. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось о стрельбе из травматического пистолета на улице Тимашевской в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, есть один пострадавший.

Происшествия,Ставропольский Край,
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