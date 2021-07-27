«Нисколько ее не жалею»: Кушанашвили о виновнице ДТП с тремя детьми

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что 18-летний возраст не может быть оправданием для москвички Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе. В своем YouTube-шоу «Каково?» он выразил уверенность, что девушка должна ответить по всей строгости закона.

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16 июня 18-летняя студентка московского вуза РАНХиГС Валерия Башкирова не затормозила перед пешеходным переходом, несмотря на то, что автомобиль на соседней полосе это сделал. В этот момент дорогу переходили пять человек, члены одной семьи. Пятилетнего и четырехлетнего мальчиков, а также девятимесячную девочку госпитализировали с тяжелыми травмами. Двое старших мальчиков скончались, их сестра выжила и находится под наблюдением врачей.

Говоря о ДТП, Кушанашвили подчеркнул, что «нисколько не жалеет» Башкирову и напомнил, что погибших детей хоронили в закрытых гробах.

«Думаете, Валерию можно оправдать тем, что ей 18? Мне все равно, сколько ей лет! ( ) Не уверена — не садись за руль, не обгоняй. Две жизни оборвались», - заявил он.

Телеведущий отметил, что не может сочувствовать девушке, которая, находясь за рулем машины, не следила за дорожной обстановкой и отвлекалась на переписку в телефоне.