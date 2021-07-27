В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

«Нисколько ее не жалею»: Кушанашвили о виновнице ДТП с тремя детьми

Алиса Селезнёва
49 минут назад

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что 18-летний возраст не может быть оправданием для москвички Валерии Башкировой, сбившей троих детей на пешеходном переходе. В своем YouTube-шоу «Каково?» он выразил уверенность, что девушка должна ответить по всей строгости закона.

«Нисколько ее не жалею»: Кушанашвили о виновнице ДТП с тремя детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

16 июня 18-летняя студентка московского вуза РАНХиГС Валерия Башкирова не затормозила перед пешеходным переходом, несмотря на то, что автомобиль на соседней полосе это сделал. В этот момент дорогу переходили пять человек, члены одной семьи. Пятилетнего и четырехлетнего мальчиков, а также девятимесячную девочку госпитализировали с тяжелыми травмами. Двое старших мальчиков скончались, их сестра выжила и находится под наблюдением врачей.

Говоря о ДТП, Кушанашвили подчеркнул, что «нисколько не жалеет» Башкирову и напомнил, что погибших детей хоронили в закрытых гробах.

«Думаете, Валерию можно оправдать тем, что ей 18? Мне все равно, сколько ей лет! ( ) Не уверена — не садись за руль, не обгоняй. Две жизни оборвались», - заявил он.

Телеведущий отметил, что не может сочувствовать девушке, которая, находясь за рулем машины, не следила за дорожной обстановкой и отвлекалась на переписку в телефоне.

«Почему-то другой водитель нашел возможность раскрыть свои глаза и увидеть, что дорогу переходит огромное семейство. 18 лет — время отвечать за свои поступки!» — заметил он.

Происшествия,Валерия Башкирова,РАНХиГС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители