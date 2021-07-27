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В Петербурге нашли мертвой председателя районного суда

Lenta.ru
1 час назад

В Санкт-Петербурге нашли мертвой председателя Куйбышевского районного суда Елену Горбунову. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

В Петербурге нашли мертвой председателя районного суда
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, женщину обнаружили в ее квартире.

По предварительной информации, смерть была естественной. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В московском суде застрелился пристав

В июне сообщалось, что под Нижним Новгородом нашли мертвой 34-летнюю студентку из США Сироу Кэтрин Илэйн. Последний раз девушка выходила на связь 15 июня, она написала матери, что едет в машине с незнакомцами. После пропажи американки было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК («Убийство»). Про Кэтрин известно, что она училась в ННГУ имени Лобачевского, в Россию она приехала три года назад.

Происшествия,Елена Горбунова,Санкт-Петербург,
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