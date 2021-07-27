В Москве поймали торговца поддельными сертификатами о вакцинации

Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.

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Как сообщается, поддельные медицинские документы злоумышленник продавал через интернет, заказ покупателю доставлялся курьером. При задержании в квартире подозреваемого обнаружили более 300 бланков сертификатов, и еще 20 уже заполненных бланков.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он признался в противоправной деятельности и пояснил, что продавал поддельные сертификаты за 5 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба МВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).