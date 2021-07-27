В Москве поймали торговца поддельными сертификатами о вакцинации

Столичные сотрудники правоохранительных органов задержали 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, который подозревается в торговле поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.
Как сообщается, поддельные медицинские документы злоумышленник продавал через интернет, заказ покупателю доставлялся курьером. При задержании в квартире подозреваемого обнаружили более 300 бланков сертификатов, и еще 20 уже заполненных бланков.
«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он признался в противоправной деятельности и пояснил, что продавал поддельные сертификаты за 5 тысяч рублей», - сообщает пресс-служба МВД.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести уголовную ответственность за пропаганду отказа от вакцинации.