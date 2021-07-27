Возбуждено дело о хищениях в Центре подготовки космонавтов

По версии следствия, центр оплатил невыполненные работы более чем на один миллион рублей

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Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. По версии следствия, центр оплатил невыполненные работы на один миллион 376 тысяч рублей. Об этом рассказали РБК два источника в правоохранительных органах.

Параллельно прошла проверка МВД в отношении руководства другого предприятия «Роскосмоса» — НПО имени Лавочкина, а также компании «Управление системных проектов «КомпьюЛинк». Как полагают следователи, руководство двух структур могло завысить цену и необоснованно выплатить почти 300 миллионов рублей при исполнении обязательств по договору.