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После падения двух детей на рельсы в Петербурге прокуратура начала проверку

Ivyborg.ru
25 минут назад

Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет обстоятельства падения двух малышей на железнодорожные пути на Московском вокзале в Петербурге.

Об инициированной проверке ведомства стало известно вечером, 26 июля. Также сообщается, что инцидент поставил на личный контроль глава Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Девочка и ребенок в коляске упали на рельсы в Петербурге

О происшествии на Московском вокзале мы сообщали ранее. Трагедии чудом удалось избежать благодаря слаженным действиям сотрудников вокзала и неравнодушных. После инцидента, спасенных детей решили госпитализировать.

Происшествия,Видео,Генпрокуратура РФ,Санкт-Петербург,
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