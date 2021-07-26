Соседка экс-адмирала рассказала о его состоянии незадолго до смерти

В Санкт-Петербурге нашли тела супруги и сына 86-летнего отставного контр-адмирала Леонида Лобанова. Хотя официально обвинение пока никому не предъявлено, СМИ называют Лобанова одним из подозреваемых в убийстве — его тело нашли на железнодорожных путях. Знакомая Лобанова убеждена, что пенсионер не мог расправиться с семьей — она описывает его как спокойного, умного и благородного человека. Собеседница «Газеты.Ru» не исключает, что преступление было подстроено.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга Ксения в последний раз встречалась с Лобановым в середине июня. Пенсионер вел себя адекватно и в ходе разговора пожаловался на боль в ноге и повышенное давление.

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«Он долгое время был моим соседом до того, как мы с супругом переехали. В последний раз мы с ним столкнулись и побеседовали в середине июня — он гулял и дышал свежим воздухом. Мы поговорили. Я бы не сказала, что он больной на голову — полностью адекватный мужчина, несмотря на то что ему 86 лет», — сказала она «Газете.Ru».

Ксения не верит в то, что Лобанов мог расправиться с семьей.

«Леонид Николаевич — очень умный человек, выдержанный, вежливый и спокойный. И жена у него очень хорошая. Вообще у них прекрасная семья», — добавила она.

С ней солидарна старшая дочь адмирала Алла Лобанова.

«Отец был настоящим русским офицером. Больше всего на свете любил мать и сына. Был сдержан в эмоциях, не пил и не курил, любил читать исторические документы и романы, любил рисовать. Не был склонен к психозам и скандалам. Никогда не ругался матом», — сказала она Telegram-каналу «112».

В браке Леонид Лобанов состоял около 60 лет — в основном он жил на даче, но часто навещал 84-летнюю супругу и 56-летнего сына, которые жили вместе — привозил им продукты и разные гостинцы.

«Максим был не совсем здоровым психически человеком, он был немного вспыльчивый, но приступы у него происходили редко. Семьи он так и не построил, было у него пару девушек на моей памяти, но они его быстро бросали. Поэтому последние годы он жил с родителями. Он был концертмейстером», — рассказала Ксения.

Известно, что мужчина окончил музыкальный колледж Мусоргского по классу фортепиано, впоследствии был артистом камерного ансамбля, концертмейстером в школе искусств имени Прокофьева. В СК отмечали, что он «был творческой личностью, со странностями, состоял на учете у психиатра».

Собеседница «Газеты.Ru» уверена, что сообщения СМИ о том, что у матери с сыном якобы был роман, беспочвенны. «Они с мамой, которой 84 года, гуляли под ручку. И теперь все говорят, что они там что-то между собой делали. Просто отвратительно распускать такие слухи, еще и об умерших людях», — посетовала она.

Возмутилась слухами и Алла Лобанова. «Они не были в нижнем белье. Мать была в ночной рубашке, а Максим в футболке и трусах. В этот день была жара. Их ноги были на полу, они сидели, а не лежали. Они могли сидеть на кровати и разговаривать. Я дома тоже могу ходить без посторонних в ночной рубашке, что с того? Написана гнусная гадость», — сказала она.

В смерти матери и сына может быть виновна третья сторона, не исключает знакомая экс-адмирала. По ее мнению, неизвестные могли сперва убить семью, а после расправиться и с самим Леонидом Лобановым, подкинув ему окровавленный нож.

«Человек гордый, военного склада ума и с высочайшим уровнем благородства убил свою семью и потом бросился под поезд. Что-то слабо верится, честно говоря. Может, там есть и третьи лица, которые сперва убили семью, а потом бедного пенсионера толкнули под поезд.

Но, конечно, проще все свалить на Леонида Николаевича, выставив его сумасшедшим, который застукал жену с сыном. Тем более там такие раны, что сомнительно, что он смог бы такое сделать. Да и другой вопрос — зачем», — заключила Ксения.

По данным из открытых источников, контр-адмирал Леонид Лобанов возглавлял оперативное управление штаба Северного флота. Учился он в рижском Нахимовском военно-морском училище (выпуск 1953 года) — ходил на дизельной подводной лодке.

24 июля в одной из квартир Санкт-Петербурга правоохранители нашли мертвыми 84-летнюю Нелли и 56-летнего Максима Лобановых — оба тела были изуродованы: головы разбиты, у обоих жертв перерезано горло, а животы вскрыты. В полицию обратилась Алла Лобанова после того, как соседи пожаловались на трупный запах.

По информации СМИ, предварительно удалось установить, что убийства были совершены не позднее 16 июля. Поскольку из квартиры ничего не было украдено, силовики заподозрили в преступлении главу семейства и отправились на его поиски, передавало издание «Фонтанка». В итоге оказалось, что он погиб примерно в одно время с супругой и сыном — мужчина попал под поезд.