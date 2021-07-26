Россиянин сжег жену и избежал тюрьмы

Житель Ростова-на-Дону, который сжег жену, смог избежать тюрьмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Baza.

Фото: телеграм-канал «Baza» телеграм-канал «Baza»

В январе 2020 года россиянин Александр Петренко разозлился на супругу Наталью Ксензову за то, что она ночевала у друзей, и в приступе ревности облил ее горючей жидкостью и поджег сигаретой. Потерпевшая получила ожоги 45 процентов тела и попала в реанимацию. Позже она скончалась в больнице.

Экспертизой было установлено, что погибшую облили этиловым спиртом. Обвиняемый утверждал, что поджег жену случайно — он якобы хотел припугнуть ее, но от зажигалки загорелась его рука, и он задел волосы Ксензовой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». Члены семьи погибшей настаивали на том, что Петренко сделал это умышленно, и его должны судить за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть.