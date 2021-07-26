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Россиянин сжег жену и избежал тюрьмы

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Житель Ростова-на-Дону, который сжег жену, смог избежать тюрьмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Baza.

Россиянин сжег жену и избежал тюрьмы
Фото: телеграм-канал «Baza»телеграм-канал «Baza»

В январе 2020 года россиянин Александр Петренко разозлился на супругу Наталью Ксензову за то, что она ночевала у друзей, и в приступе ревности облил ее горючей жидкостью и поджег сигаретой. Потерпевшая получила ожоги 45 процентов тела и попала в реанимацию. Позже она скончалась в больнице.

Экспертизой было установлено, что погибшую облили этиловым спиртом. Обвиняемый утверждал, что поджег жену случайно — он якобы хотел припугнуть ее, но от зажигалки загорелась его рука, и он задел волосы Ксензовой.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство по неосторожности». Члены семьи погибшей настаивали на том, что Петренко сделал это умышленно, и его должны судить за убийство или причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть.

Однако в июле 2021 года Первомайский районный суд вынес Петренко обвинительный приговор, по которому тот получил год ограничения свободы. В течение этого времени он не может выезжать из Ростова-на-Дону, менять без разрешения место жительства и должен раз в месяц ходить в инспекцию. Кроме того, суд обязал Петренко выплатить компенсацию матери и дочери погибшей.

Происшествия,Александр Петренко,
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