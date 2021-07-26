Иск на 2 млн рублей: москвич подал в суд на «Макдоналдс»

Москвич подал иск к «Макдоналдс» на 2 млн рублей из-за травм, полученных при падении на лестнице в ресторане, передает РИА «Новости».

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Иск подан в Тверской районный суд Москвы, предварительное слушание дела назначено на 18 августа.

Истец требует взыскать 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 64 697 рублей возмещения расходов на лечение.

Какие именно травмы получил посетитель ресторана, не уточняется.

В 2015 году москвичу удалось получить от «Макдоналдс» 320 000 рублей за то, что на его дочь пролили кофе. Ребенок был госпитализирован в больницу с ожогами шеи и туловища первой степени.

В 2017 году москвичка поскользнулась в одном из ресторанов «Макдоналдс», упала и выбила себе два зуба. Женщина обратилась в Замоскворецкий суд и потребовала компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Суд встал на ее сторону и постановил выплатить ей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходов на лечение.