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Иск на 2 млн рублей: москвич подал в суд на «Макдоналдс»

Вероника Полынина
35 минут назад

Москвич подал иск к «Макдоналдс» на 2 млн рублей из-за травм, полученных при падении на лестнице в ресторане, передает РИА «Новости».

Иск на 2 млн рублей: москвич подал в суд на «Макдоналдс»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иск подан в Тверской районный суд Москвы, предварительное слушание дела назначено на 18 августа.

Бывший работник «Макдоналдс» рассказал о «секретном меню»

Истец требует взыскать 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда и 64 697 рублей возмещения расходов на лечение.

Какие именно травмы получил посетитель ресторана, не уточняется.

В 2015 году москвичу удалось получить от «Макдоналдс» 320 000 рублей за то, что на его дочь пролили кофе. Ребенок был госпитализирован в больницу с ожогами шеи и туловища первой степени.

В 2017 году москвичка поскользнулась в одном из ресторанов «Макдоналдс», упала и выбила себе два зуба. Женщина обратилась в Замоскворецкий суд и потребовала компенсацию в размере 900 тысяч рублей. Суд встал на ее сторону и постановил выплатить ей 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и расходов на лечение.

В 2020 году Тверской суд Москвы обязал «Макдоналдс» выплатить 163 тысячи рублей компенсации жителю Химок, сломавшему ногу при выходе из ресторана на Ленинградском шоссе.

Происшествия,McDonald's,РИА Новости,Москва,
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