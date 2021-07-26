Пьяные участники крестного хода избили полицейского

В Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили полицейского. Об этом сообщил портал 47news.

Инцидент произошёл, когда следящий за порядком сотрудник полиции предупредил участвовавших в крестном ходе женщину и двоих мужчин об административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. В ответ те накинулась на него. Мужчины схватили полицейского за руки, а женщина стала бить древком от хоругви по спине.