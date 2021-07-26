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Пьяные участники крестного хода избили полицейского

News.ru
1 час назад

В Старой Ладоге Ленинградской области на территории Никольского мужского монастыря участники крестного хода в честь 800-летия князя Александра Невского избили полицейского. Об этом сообщил портал 47news.

Пьяные участники крестного хода избили полицейского
Фото: Никольский мужской монастырь с. Старая Ладога/vk.comНикольский мужской монастырь с. Старая Ладога/vk.com

Инцидент произошёл, когда следящий за порядком сотрудник полиции предупредил участвовавших в крестном ходе женщину и двоих мужчин об административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте. В ответ те накинулась на него. Мужчины схватили полицейского за руки, а женщина стала бить древком от хоругви по спине.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Слeдствие потребовало заключить их под стражу. Также в отношении дебоширов возбудили угoловные дела.

В Екатеринбурге местные власти отказались штрафовать участников царского крестного хода в годовщину гибели императора Николая II. Сами участники назвали мероприятие народным шествием.

Происшествия,Николай II,Александр Невский,Ленинградская Область,
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