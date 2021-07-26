Бизнесмена Быкова обвинили в уклонении от уплаты налогов

В Красноярске бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в подстрекательстве к покушению на убийства, обвинили также в неуплате налогов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Фото: ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия ГУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

По версии следствия, с сентября 2014 по июнь 2017 года Быков заключил соглашение и договор об уступке с двумя иностранными компаниями. По ним бизнесмен получил право требования долга к трем красноярским организациям. В течение двух лет обвиняемый добился от компаний частичного погашения задолженностей, получив более 450 миллионов рублей.

С этой суммы бизнесмен не выплатил налог в 60 миллионов рублей.