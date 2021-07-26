Умер российский пианист Владимир Сканави

Скончался заслуженный артист России, пианист и профессор Московской консерватории Владимир Сканави. Тело музыканта нашли в его московской квартире, сообщает РЕН ТВ.

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Причина смерти пока неизвестна. Дату и место прощания с артистом объявят позже.

Владимир Сканави родился и жил в Москве. В 1961 году окончил фортепианное отделение Музыкального училища при Московской консерватории. В 1991-м пианист начал преподавать на кафедре камерного ансамбля и квартета государственной консерватории имени Чайковского.

В 2001 году Сканави получил степень профессора. За свою карьеру пианист работал со скрипачом Омом Коганом, сыграл все сонаты Баха, Бетховена, Моцарта, Прокофьева, Шостаковича и Шнитке. Записи с творчеством Сканави были выпущены на множестве грампластинок, изданных в России и за рубежом.