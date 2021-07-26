Один ребенок погиб и двое обгорели после селфи на крыше поезда

Три девочки обгорели, делая селфи на крыше поезда в Оренбургской области, одна из них погибла. Об этом сообщили в СК России, передает РИА Новости.

Уточняется, что подростки залезли на вагон-цистерну на станции Халилово, чтобы сделать фото. Там в результате контакта с проводами дети получили травмы электрическим током высокого напряжения. После того как их обнаружили сотрудники железной дороги, подростков доставили в больницу с ожогами.

Младшая девочка 11 лет получила термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей 1, 2, 3 степени и скончалась. У двух других поражение тканей составляет от 30 до 40 процентов, рассказали в ведомстве.