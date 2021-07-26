ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», после того как в квартире на улице Бутлерова Калининского района Северной столицы были найдены тела женщины и мужчины. По предварительной версии, речь идет о семье контр-адмирала в отставке Леонида Лобанова. По сведениям СМИ, мужчину насмерть сбила электричка примерно в тот же день, когда погибли его близкие.

Сообщившая подробности о двойном убийстве «Фонтанка» написала следующее: «Со стороны Следственного комитета нам добавили: « Сын был творческой личностью, со странностями, состоял на учете у психиатра » Кроме того, журналисты утверждали, что следователи подозревали в совершении преступления самого Лобанова, который, как предполагается в статье, мог приревновать свою жену к их сыну, которых нашли в нижнем белье.

В СКР в беседе с Daily Storm не подтвердили, что журналисты интернет-издания с ними связывались, а Лобанов является главным подозреваемым: «Фонтанка» нам не звонила. Это их собственные додумки, все вопросы к ним. Официальная информация у нас на сайте. Как только что-то появится, мы добавим».

﻿Следователи сейчас устанавливают, кто мог стоять за этим преступлением. Официально причастность Лобанова к убийству не подтверждается.

«Возбуждено уголовное дело по <...> пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») по факту обнаружения вечером 24 июля 2021 года в квартире одного из домов по улице Бутлерова тела женщины 1937 года рождения и мужчины 1965 года рождения с множественными колото-резаными ранениями в области расположения жизненно важных органов головы, шеи, туловища», — сообщается на сайте СКР.

При этом, как сообщает «Комсомольская правда», пока в квартире находились трупы жены и сына отставного контр-адмирала, тело самого военного моряка лежало в одном из моргов как неопознанное. Издание также указывает со ссылкой на экспертизу, что убийство произошло примерно неделю назад.

«Предположительно, в тот же день, когда жена и сын были зарезаны [16 июля], в районе станции Пискаревка поезд сбил пожилого мужчину. Тело опознано не было и его направили в морг. Позднее оказалось, что погибшим был адмирал Лобанов», — пишет «КП».

﻿«Московский комсомолец» отмечал, что 24 июля в полицию позвонила 63-летняя женщина из Мурманска, которой соседи в Санкт-Петербурге пожаловались на неприятный запах из квартиры ее матери. В тот же вечер силовики вскрыли дверь и нашли два тела. У них были изуродованы головы, вскрыты животы и у каждого перерезано горло, сообщала «Фонтанка». Издание подчеркивало, что двойное убийство произошло не позже 16 июля, а убийца орудовал не только холодным оружием, но и сковородой.

Журналисты также сообщали, что 16 июля (по предварительной версии, в день гибели жены и сына Лобанова) военный моряк был сбит насмерть электричкой неподалеку от дома. В его кармане нашли нож, документов не было, указывалось в публикации, а из дома ничего не пропало, кроме связки ключей. При этом «Коммерсантъ» указывает, что Лобанов мог погибнуть из-за того, что переходил дорогу в неположенном месте.