Раскрыты подробности убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге

Супругу и сына отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова убивали сковородками, а потом им перерезали горло, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«После вскрытия двери в трехкомнатной квартире по указанному адресу с гнилостными изменениями, колото-резаными ранами на теле обнаружены находящиеся на кровати трупы», – сообщил источник «Царьграда».

Он пояснил, что у жертв вспороты животы и перерезано горло.

Убийца сначала бил их сковородкой, ее нашли рядом с телами. В квартире ничего не украли, все деньги и ценности были на месте, следов распития алкоголя также не обнаружено, а дверь была закрыта.

Ранее в ГСУ СК по Петербургу сообщали, что по факту обнаружения тел возбудили уголовное дело. По данным СМИ, дочь Лобанова, живущая в Мурманске, не могла дозвониться до родственников, и решила сообщить об этом в полицию. Соседи сообщали, что из квартиры доносится неприятный запах. Правоохранители установили, что тела пролежали на месте преступления около недели.