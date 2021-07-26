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Стали известны подробности убийства семьи адмирала в отставке в Петербурге

Деловая газета "Взгляд"
19 минут назад

Супругу и сына отставного адмирала ВМФ Леонида Лобанова убивали сковородками, а потом им перерезали горло, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Раскрыты подробности убийства семьи адмирала ВМФ в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После вскрытия двери в трехкомнатной квартире по указанному адресу с гнилостными изменениями, колото-резаными ранами на теле обнаружены находящиеся на кровати трупы», – сообщил источник «Царьграда».

Он пояснил, что у жертв вспороты животы и перерезано горло.

Убийца сначала бил их сковородкой, ее нашли рядом с телами. В квартире ничего не украли, все деньги и ценности были на месте, следов распития алкоголя также не обнаружено, а дверь была закрыта.

В Петербурге нашли убитой семью адмирала ВМФ

Ранее в ГСУ СК по Петербургу сообщали, что по факту обнаружения тел возбудили уголовное дело. По данным СМИ, дочь Лобанова, живущая в Мурманске, не могла дозвониться до родственников, и решила сообщить об этом в полицию. Соседи сообщали, что из квартиры доносится неприятный запах. Правоохранители установили, что тела пролежали на месте преступления около недели.

Сам Лобанов погиб в середине июля, он был сбит поездом в Калининском районе города у железнодорожной станции. По данным прессы, в убийстве подозревается сам Леонид Лобанов.

Происшествия,СКР,МВД,Царьград ТВ,Санкт-Петербург,
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