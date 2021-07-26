На выставке современного искусства в Архангельске устроили массовую драку. Инцидент произошел 24 июля у заброшенного здания на Кегострове, где было организовано мероприятие.

Местным жителям не понравилась экспозиция, которая была посвящена «самобытности современного Севера». В результате словесной перепалки с художниками конфликт перерос в потасовку. Как утверждают художники, приехавшие на остров люди прихватили с собой перцовые баллончики, которые они использовали во время драки. После случившегося как минимум два человека обратились за медицинской помощью.