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Появилось видео драки на выставке современного искусства в Архангельске

Алевтина Жаркова
34 минуты назад

На выставке современного искусства в Архангельске устроили массовую драку. Инцидент произошел 24 июля у заброшенного здания на Кегострове, где было организовано мероприятие.

Местным жителям не понравилась экспозиция, которая была посвящена «самобытности современного Севера». В результате словесной перепалки с художниками конфликт перерос в потасовку. Как утверждают художники, приехавшие на остров люди прихватили с собой перцовые баллончики, которые они использовали во время драки. После случившегося как минимум два человека обратились за медицинской помощью.

Происшествия,Видео,Архангельск,
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