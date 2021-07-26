На зафиксированных видеорегистратором из транспортного средства невольного свидетеля инцидента кадрах видно, как в Усть-Куте две машины стражей порядка заблокировали проезд нарушителю. Однако непокорный водитель смог выехать на обочину и скрыться от правоохранителей, объехав одну из машин. Информации о том, удалось полицейским ли поймать лихача, пока нет.