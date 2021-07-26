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Погоня полицейских за нарушителем в Усть-Куте попала на видео

Алевтина Жаркова
59 минут назад

В Иркутской области водитель легкового автомобиля ушел от полицейской погони. Об этом сообщает Telegram-канал «Пресс-Хата», опубликовавший соответствующее видео.

На зафиксированных видеорегистратором из транспортного средства невольного свидетеля инцидента кадрах видно, как в Усть-Куте две машины стражей порядка заблокировали проезд нарушителю. Однако непокорный водитель смог выехать на обочину и скрыться от правоохранителей, объехав одну из машин. Информации о том, удалось полицейским ли поймать лихача, пока нет.

Происшествия,Видео,Иркутская Область,Усть-Кут,
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