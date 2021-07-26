Лайнер Belavia совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Указывает Телеграм-канал Mash.

До этого сообщалось, что Belavia Минск - Анталия совершил резкий разворот над Алексеевкой и готовился к посадке в Домодедово. На борту лайнера находится 189 пассажиров, два пилота и пять бортпроводников. Борт подавал сигнал бедствия, но что конкретно случилось, пока не сообщалось.

Согласно предварительной версии, у самолета Belavia отказал один из двух двигателей. Помимо этого, некоторые источники сообщали что на борту Belavia сработал датчик неисправности давления.

Ранее сегодня появились данные, что самолет Belavia, следовавший по рейсу Минска - Анталия, подал сигнал бедствия. Изначально отмечалось, что судно держит курс в Воронеж, где произведет вынужденную посадку. Но впоследствии появились уточняющая информация, что борт держит курс в сторону Москвы.

Напомним, 16 июля под Томском лайнер Ан-20 совершил жесткую посадку - тогда у воздушного судна отказал двигатель. Ситуация была штатной, все люди, которые были на борту, остались живы.