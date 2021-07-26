В Петербурге нашли убитой семью адмирала ВМФ

В Санкт-Петербурге обнаружили тела убитых 84-летней жены и 56-летнего сына адмирала ВМФ Леонида Лобанова. У них были перерезаны горла и зафиксированы множественные ножевые ранения.

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Согласно предварительным сведениям, тела пробыли в квартире две недели. Соседи почувствовали неприятный запах и позвонили старшей дочери адмирала, проживающей в Мурманске.

Известно, что вечером 24 июля после звонка встревоженной жительницы Мурманска, рассказавшей о том, что живущие в Петербурге ее мать и брат, не отвечают на звонки, полицейские вскрыли квартиру на улице Бутлерова в Калининском районе Северной столицы. Информацию подтвердили и соседи пропавших - они сообщили, что из квартиры идет странный запах.

«В 22:55, после вскрытия двери, в своей 3-х комнатной квартире по названному адресу, с гнилостными изменениями, колото-резанными ранениями на телах найдены находящиеся на кровати трупы мужчины 1965 года рождения и женщины 1937 года рождения», - сообщил источник «КП-Петербург».

Вскоре после этого нашли и самого адмирала. Сотрудники полиции объехали городские морги и в одном из них оказался неопознанный труп мужчины, которого примерно неделей ранее насмерть сбила электричка. Предположительно, погибший при себе имел нож.