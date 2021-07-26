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В Санкт-Петербурге нашли убитыми жену и сына адмирала ВМФ Леонида Лобанова

Анна Безрукова
28 минут назад

В Санкт-Петербурге обнаружили тела убитых 84-летней жены и 56-летнего сына адмирала ВМФ Леонида Лобанова. У них были перерезаны горла и зафиксированы множественные ножевые ранения.

В Петербурге нашли убитой семью адмирала ВМФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предварительным сведениям, тела пробыли в квартире две недели. Соседи почувствовали неприятный запах и позвонили старшей дочери адмирала, проживающей в Мурманске.

Известно, что вечером 24 июля после звонка встревоженной жительницы Мурманска, рассказавшей о том, что живущие в Петербурге ее мать и брат, не отвечают на звонки, полицейские вскрыли квартиру на улице Бутлерова в Калининском районе Северной столицы. Информацию подтвердили и соседи пропавших - они сообщили, что из квартиры идет странный запах.

«В 22:55, после вскрытия двери, в своей 3-х комнатной квартире по названному адресу, с гнилостными изменениями, колото-резанными ранениями на телах найдены находящиеся на кровати трупы мужчины 1965 года рождения и женщины 1937 года рождения», - сообщил источник «КП-Петербург».

Что известно о гибели приамурского министра

Вскоре после этого нашли и самого адмирала. Сотрудники полиции объехали городские морги и в одном из них оказался неопознанный труп мужчины, которого примерно неделей ранее насмерть сбила электричка. Предположительно, погибший при себе имел нож.

По факту случившегося следственное управление СК России по региону возбудило уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время устанавливаются детали произошедшего.

Происшествия,СКР,Санкт-Петербург,Мурманск,
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