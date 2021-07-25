Следователи продолжают выяснять подробности трагического инцидента в пансионате в Амурской области, в результате которого погиб министр цифрового развития и связи региона Александр Курдюков. По данным СМИ, чиновник стал участником драки с 39-летним мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным, официально имя подозреваемого пока названо не было. Курдюкова допросить не успели — он умер в больнице, не приходя в сознание.

В Амурской области возбудили уголовное дело по факту гибели 39-летнего министра цифрового развития и связи региона Александра Курдюкова. Подозреваемый задержан, его уже допросили. Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

"Следственными органами принято к производству уголовное дело, возбужденное органами внутренних дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) по факту получения 17 июля 2021 года телесных повреждений одним из посетителей пансионата в пригороде города Благовещенска", - говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных кадрах допроса видно, как задержанного приводят в помещение, после чего сотрудник правоохранительных органов проводит с ним беседу.

"По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина. Следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - отмечается в релизе.

По данным СМИ, речь идет о мастере спорта по пауэрлифтингу Алексее Шкарине, с которым погибший чиновник подрался на территории местного пансионата "Берлога" вечером 17 июля после словесной перепалки. Сначала спортсмен был свидетелем по этому делу.

Версия следствия

По данным следствия, в тот день в компании отдыхающих между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один нанес телесные повреждения другому, причинив травму головы. Потерпевшего доставили в больницу, где он 24 июля скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь. Расследование уголовного дела продолжается.

Суть конфликта

Компания отдыхающих арендовала гриль-зону на турбазе. Драка, как утверждают очевидцы, произошла из-за того, что спортсмен якобы грубо высказался в адрес жены чиновника. По другой версии – спортсмен оказывал знаки внимания и приставал к женщине, не зная о том, что она замужем. По предварительным данным, мужчины начали ругаться, но остальные участники компании смогли их успокоить. Трагический инцидент произошел позднее, когда отдыхающие начали расходиться после застолья с алкогольными напитками.

Причина смерти

Пострадавшего позднее обнаружил лежащим на земле охранник турбазы, который совершал обход территории. Александра Курдюкова доставили в больницу в тяжелом состоянии, допросить его не успели - он был в коме. Министра прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли – по предварительным данным, смерть наступила из-за отека мозга. Прибывшим на место происшествия полицейским Шкарин рассказал, что никого не бил, а Курдюков "был сильно пьян, сам споткнулся и упал, ударившись головой о бетонный тротуар". Экспертиза показала, что министр получил травмы в левой височной области и в районе затылка. Криминалисты продолжают выяснять, от какого именно удара он скончался. Что грозит подозреваемому На данный момент подозреваемому инкриминируется "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Максимальное наказание составляет до восьми лет лишения свободы. Однако если между его действиями и гибелью чиновника будет доказана прямая связь, дело переквалифицируют уже на 4-ю часть той же 111-й статьи Уголовного кодекса – " деяние, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Тюремный срок по ней может составить до 15 лет.

"Следствию будет сложно доказывать умысел на причинение смерти, очень многое зависит от судмедэкспертов. Скорее всего, будет еще ситуационно-медицинская экспертиза, которая должна будет установить, возможно ли получение таких повреждений при ситуации, которую описывает свидетель", - прокомментировал ситуацию телеканалу "360" адвокат правового центра "Человек и закон" Сергей Горшков.

По его оценкам, если Курдюкова действительно толкнул профессиональный спортсмен, все будет зависеть, от каких повреждений и от какого приложения силы наступила смерть.

"Профессиональные спортсмены понимают, что удары, которые они наносят, могут быть опасными для неподготовленного человека, к тому же не на ринге. То есть отдают себе отчет в том, что они могут причинить смерть", - сказал адвокат.

Он также обратил внимание, что Шкарин занимается пауэрлифтингом, а этот вид спорта не предполагает высокого уровня ударной техники. Боксер даже меньшего веса может нанести гораздо более тяжелые повреждения, пояснил Горшков.

Что известно о Шкарине

Последние выступления Алексея Шкарина на профессиональном уровне датированы мартом 2019 года, когда в Благовещенске состоялся Открытый чемпионат России по пауэрлифтингу. Тогда он выступал в весовой категории до 82,5 кг. Ранее он также участвовал в Открытом национальном Кубке AWPA-WPA (2017), Открытом Кубке Азии (2016), Открытом Кубке России (2015), кубке (2014) и чемпионате Дальневосточного федерального округа (2013).

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