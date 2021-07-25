Участник массовой драки на выставке в Архангельске раскрыл подробности

Появились подробности драки хулиганов и художников на выставке современного искусства в Архангельске. О деталях рассказал радиостанции «Говорит Москва» непосредственный участник событий.
«Гопотека начала вести себя вульгарно; возвышенно, начали драться и сами же получили. Разбили мне бутылку об лицо. Но это все ерунда», — рассказал очевидец.
Он добавил, что художники уплыли с острова на теплоходе. При этом некоторые опоздали на рейс из-за стычки. Им пришлось прыгать в воду и плыть, чтоб попасть на борт.
Сегодня стало известно о драке на выставке современного искусства в Архангельске. Она была посвящена самобытности народов Севера и проходила на острове Кего.
Выставочный зал устроили в бывшем коровнике. Местным хулиганам не понравились экспонаты, и они вступили в конфликт с художниками, который перерос в драку. Несколько человек пострадали: у них диагностированы ушибы.
Полиция начала проверку. Организовали выставку «Коровник» стрит-артист Тигран Костан и куратор онлайн-галереи молодого искусства art.blago Виктория Маркова.