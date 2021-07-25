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Причины жесткой посадки Ан-28 в тайге вызвали вопросы к пилотам

Газета.Ru
38 минут назад

Специалисты считают, что причиной отключения сразу двух двигателей самолета Ан-28, который произвел жесткую аварийную посадку в Томской области, стало их обледенение. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на источник.

Вопросы к пилотам: в причинах жесткой посадки Ан-28 в тайге нашли нестыковки
Фото: @bazabazon/Telegram@bazabazon/Telegram

При этом, как утверждает собеседник телеканала, пилоты не включили противообледенительную систему. Теперь пилотам придется объяснить, почему они не включили данную систему или почему она не сработала.

Также авиакомпанию «Сибирская легкая авиация», которая совершала перелет, проверят на предмет нарушения режима труда. Экипаж Ан-28 менее чем за сутки совершил десять полетов и их общая продолжительность составила более 12 часов. При этом пилоты отдыхали менее трех часов после первых трех вылетов.

Пассажирский самолет Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («Сила»), совершавший рейс по маршруту Кедровый-Томск, пропал с радаров 16 июля. Воздушное судно нашли спустя несколько часов, все пассажиры и члены экипажа остались живы. Следственный комитет возбудил по факту инцидента уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Авиаперевозчик выплатил пострадавшим пассажирам по 100 тыс. рублей.

Происшествия,СКР,Томская Область,
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