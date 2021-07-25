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Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве амурского министра

Ювелина Бернст
1 час назад

Следственный комитет России по Амурской области опубликовал видео с допросом подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития и связи региона Александра Курдюкова.

На кадрах видно, как задержанного доставляют в отделение, после чего с ним беседует сотрудник правоохранительных органов. Все лица на видео скрыты.

Курдюков умер 24 июля в возрасте 39 лет. 17 июля министр отдыхал со знакомыми на базе отдыха «Берлога» под Благовещенском. Там к его супруге начали приставать, что привело к конфликту. В драке Курдюкову проломили голову. Чиновник скончался в больнице, не выходя из комы. По данным «112», он получил смертельную травму от удара головой о бетонный тротуар и умер из-за отека мозга.

СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет. По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина. По данным СМИ, у чиновника был конфликт с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным.

Александр Курдюков после окончания Амурского государственного университета по специальности «Информационные системы» работал программистом в «Далькомбанке». В 2010 году он получил должность в региональном правительстве. Министерство цифрового развития региона Курдюков возглавлял с января 2021 года.

Происшествия,Видео,СКР,МВД,Амурская Область,
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