Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве амурского министра

Следственный комитет России по Амурской области опубликовал видео с допросом подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития и связи региона Александра Курдюкова.

На кадрах видно, как задержанного доставляют в отделение, после чего с ним беседует сотрудник правоохранительных органов. Все лица на видео скрыты.

Курдюков умер 24 июля в возрасте 39 лет. 17 июля министр отдыхал со знакомыми на базе отдыха «Берлога» под Благовещенском. Там к его супруге начали приставать, что привело к конфликту. В драке Курдюкову проломили голову. Чиновник скончался в больнице, не выходя из комы. По данным «112», он получил смертельную травму от удара головой о бетонный тротуар и умер из-за отека мозга.

СК возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет. По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина. По данным СМИ, у чиновника был конфликт с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным.