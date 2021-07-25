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Опубликовано видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье

Газета.Ru
19 минут назад

Следственный комитет обнародовал видео с допросом подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова.

На опубликованных кадрах видео, как задержанного подвергают приводу в отделение, после чего сотрудник правоохранительных органов проводит с ним беседу. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 39-летнего чиновника избили 19 июля во время отдыха на турбазе. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и несколькими другими серьезными повреждениями.

О смерти Курдюкова стало известно 25 июля.

Возможной версией случившегося называется драка - у министра якобы был конфликт из-за приставаний к его жене.

Подозреваемого в причинении смертельных травм амурскому министру задержали

По данным СМИ, драка у мужчины могла произойти с мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным.

Происшествия,Видео,СКР,МВД,Амурская Область,
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