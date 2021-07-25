Опубликовано видео допроса подозреваемого в избиении министра в Приамурье

Следственный комитет обнародовал видео с допросом подозреваемого в избиении до смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова.

На опубликованных кадрах видео, как задержанного подвергают приводу в отделение, после чего сотрудник правоохранительных органов проводит с ним беседу. Следователи возбудили уголовное дело по факту причинения умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. 39-летнего чиновника избили 19 июля во время отдыха на турбазе. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и несколькими другими серьезными повреждениями.