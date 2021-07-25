В Архангельской области молодые художники-неформалы подрались с местной молодежью из-за выставки современного искусства. Об инциденте сообщает портал 29.ru

На Кегострове 24 июля состоялась выставка уличного искусства «Коровник». Ее проводили в заброшенном коровнике — там показывали граффити и инсталляции. Выставку организовали жители Архангельска - стрит-артист Тигран Костан и куратор онлайн-галереи молодого искусства Виктория Маркова. На открытие с материковой части города приехало меньше сотни человек. К вечеру большая часть из них уехала домой.

Однако некоторые местные жители выставку не оценили. Примерно в 21:30, когда отплывал последний теплоход, между недовольными мероприятием и художниками произошла драка. Спор по поводу выставки начался еще в коровнике, затем посетители набросились на нескольких участников мероприятия, когда те шли к теплоходу.

Мастера искусства применили перцовые баллончики, несколько их коллег прибежало на выручку с теплохода. Драка не прекращалась, даже когда судно начало отходить от пристани. Художникам пришлось на ходу запрыгивать на борт. В свою очередь, молодые люди закидали судно бутылками и палками, а один из местных даже швырнул в уплывающий теплоход бейсбольную биту.

Отмечается, что серьезно никто не пострадал, но одному человеку бутылкой все же разбило голову.

Причины конфликта неясны. Художники утверждают, что агрессивные молодые люди напали на них первыми. Житель Кегострова, сказал журналисту 29.RU, что знает, из-за чего произошла драка, но «такому [грубое слово, обозначающее лицо нетрадиционной сексуальной ориентации] не расскажет».