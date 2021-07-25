Задержан спортсмен, после драки с которым умер амурский глава Минцифры

Полиция задержала подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по региону.

"По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.

Курдюков умер 24 июля в возрасте 39 лет. 17 июля министр отдыхал со знакомыми на базе отдыха «Берлога». Там к его супруге начали приставать, что привело к конфликту. Тем же вечером Курдюков пропал. Его нашли без сознания, с проломленной головой. Чиновник скончался в больнице, не выходя из комы. По данным «112», Курдюков получил смертельную травму от удара головой о бетонный тротуар и умер из-за отека мозга.

По факту смерти Курдюкова было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет. По делу свидетелем проходит мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин, с которым у чиновника был конфликт.