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Дело об избиении министра связи Амурской области передано в СКР

Говорит Москва
19 минут назад

Оно расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Дело об избиении амурского министра передали в СКР
Фото: © Правительство Амурской области© Правительство Амурской области

Ранее материалы находились в ведении полиции. Как сообщает РЕН ТВ, по поручению прокурора дело передано сотрудникам Следственного комитета.

39-летний Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой 17 июля. Чиновника избил неизвестный на территории базы отдыха в Благовещенске. По информации СМИ, у министра случился конфликт с одним из гостей — мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным, который якобы приставал к жене министра. Перепалка быстро прекратилась, но тем же вечером Курдюков пропал и позже его нашли без сознания.

У умершего амурского министра нашли повреждение черепа

Пострадавшего доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Минувшей ночью он умер, не приходя в сознание. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга.Полицейские уже опросили Шкарина. Тот заявил, что никакой драки не было.

Происшествия,СКР,Амурская Область,
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