Дело об избиении амурского министра передали в СКР

Оно расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее материалы находились в ведении полиции. Как сообщает РЕН ТВ, по поручению прокурора дело передано сотрудникам Следственного комитета.
39-летний Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой 17 июля. Чиновника избил неизвестный на территории базы отдыха в Благовещенске. По информации СМИ, у министра случился конфликт с одним из гостей — мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным, который якобы приставал к жене министра. Перепалка быстро прекратилась, но тем же вечером Курдюков пропал и позже его нашли без сознания.
Пострадавшего доставили в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Минувшей ночью он умер, не приходя в сознание. Предварительная причина смерти — отёк головного мозга.Полицейские уже опросили Шкарина. Тот заявил, что никакой драки не было.