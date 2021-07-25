Дело об избиении амурского министра передали в СКР

39-летний Александр Курдюков попал в больницу с черепно-мозговой травмой 17 июля. Чиновника избил неизвестный на территории базы отдыха в Благовещенске. По информации СМИ, у министра случился конфликт с одним из гостей — мастером спорта по пауэрлифтингу Алексеем Шкариным, который якобы приставал к жене министра. Перепалка быстро прекратилась, но тем же вечером Курдюков пропал и позже его нашли без сознания.