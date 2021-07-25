В Забайкалье частично восстановили рухнувший мост

Железнодорожники в ночь на 25 июля восстановили один из двух пролетов моста через реку Ареда на Трассибе, который 23 июля обрушился из-за паводка. Об этом сообщается в телеграм-канале РЖД.

Фото: Валерий Бекишев / Пресс-служба ЗабЖД / ТАСС Валерий Бекишев / Пресс-служба ЗабЖД / ТАСС

В компании отметили, что уже началась укладка рельсов.

Мост в Сретенском районе Забайкальского края, по которому проходит Транссиб, обрушился из-за проливных дождей, что привело к остановке движения поездов.

В РЖД сказали, что организовали перевозку застрявших пассажиров автобусами и самолетами. Всего перевезли 3 200 человек, из них больше 900 самолетами.

Авиаперевозки осуществляются между Читой и Хабаровском. Всех пассажиров задержанных поездов обеспечили водой и дополнительным питанием, добавили в РЖД..

Железнодорожный холдинг также пообещал пострадавшим пассажирам скидку в 50% на билеты на следующую поездку. Ее можно будет получить до конца 2021 года для любых поездов на любые маршруты по России. Промокоды отправят на контактные адреса электронной почты пассажиров.

В результате аварии на этом участке Транссиба ограничена поставка всех грузов, кроме продовольствия, сказал ТАСС представитель Союза операторов железнодорожного транспорта. Он считает, что значительных убытков удастся избежать, если движение быстро восстановят.

О задержках с доставкой посылок и корреспонденции предупредила «Почта России». Там отметили, что после открытия движения по мосту «примерно неделя потребуется для восстановления привычного расписания».