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В посольстве Киргизии в Москве дипломат подрался с посетителем

Майк Габриелян
40 минут назад

Драка дипломата с посетителем произошла в посольстве Киргизии в РФ. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В посольстве Киргизии в Москве дипломат подрался с посетителем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне в посольство на улице Большая Ордынка пришел 22-летний молодой человек со своей знакомой. Они хотели оформить девушке необходимые документы. Однако общение с вице-консулом переросло в конфликт. От попреков стороны быстро перешли к драке.

Посетитель заявил, что дипломат ударил его в лицо. По его словам, агрессором был «второй секретарь вице-консула посольства». Причина потасовки не сообщается.

Полиция начала проверку.

Комментариев от представителей посольства пока не последовало.

Год назад на Люсиновской улице в Москве избили вице-консула Киргизии в РФ. В интернете появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, что злоумышленник бьет дипломата по голове и скрывается.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,Россия,Киргизия,
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