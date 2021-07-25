В посольстве Киргизии в Москве дипломат подрался с посетителем

Драка дипломата с посетителем произошла в посольстве Киргизии в РФ. Об инциденте сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Накануне в посольство на улице Большая Ордынка пришел 22-летний молодой человек со своей знакомой. Они хотели оформить девушке необходимые документы. Однако общение с вице-консулом переросло в конфликт. От попреков стороны быстро перешли к драке.

Посетитель заявил, что дипломат ударил его в лицо. По его словам, агрессором был «второй секретарь вице-консула посольства». Причина потасовки не сообщается.

Полиция начала проверку.

Комментариев от представителей посольства пока не последовало.