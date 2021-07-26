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В Приморье мужчина выстрелил из ракетницы в женщину в День ВМФ

Газета.Ruиещё 1
57 минут назад

Полицейские в Приморье начали расследование после того, как житель поселка Ольга выстрелил из ракетницы и случайно попал в ногу женщине. Инцидент произошел в ходе празднования Дня ВМФ, сообщает РИА "Новости".

Предварительно, мужчина стоял на пляже среди других людей, а потом выстрелил из ракетницы в воздух, после чего из-за ветра ракету сдуло в толпу собравшихся.

"В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в приемный покой доставлена 28-летняя жительница Владивостока с травмой бедра", - пояснили в УМВД России по региону.

Подозреваемым в несоблюдении мер предосторожности оказался 59-летний мужчина. В дальнейшем полиция примет решение в отношении человека, травмировавшего женщину, согласно российскому законодательству.

Ранее в США пистолет полицейского самостоятельно подстрелил задержанного.

Происшествия,Видео,Радио,МВД,РИА Новости,
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