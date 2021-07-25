СК раскрыл подробности убийства оперативника МВД бандой киллеров

Следователи раскрыли новые преступные эпизоды в деле пожизненно осужденного главаря банды киллеров из Подмосковья Анатолия Мазура. Подробности об одном из них, убийстве оперативника МВД, 25 июля «Ленте.ру» рассказал следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела по расследованию особо важных дел подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Сергей Баканов.

Фото: траница Анатолия Мазура в «Одноклассниках» траница Анатолия Мазура в «Одноклассниках»

По данным следствия, в 2008 году Мазур и его подельники разыскивали одиноких граждан без родственников. Бандиты убеждали жертв переписать свои квартиры на подконтрольное риэлтерское агентство, после чего бывших хозяев жилья спаивали и убивали.

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О деятельности группировки Мазура узнал оперативник Яков Новиков. Милиционер предложил Мазуру сотрудничество — пообещал предоставлять информацию о квартирах, хозяева которых злоупотребляют алкоголем и имеют долги за коммунальные услуги.

Оперативник периодически подкидывал Мазуру и его людям идеи для заработка. В одном случае он даже предложил совершить налет на ближайший пост ДПС, где по вечерам скапливалась значительная сумма денег.

Опасаясь иметь дело с милиционером и подозревая, что его предложения могут являться провокацией, Мазур принял решение убрать неугодного правоохранителя. Его заманили в подсобное помещение в Ногинске, куда он приехал вместе с сожительницей, и убили обоих. Тела закопали вместе с пистолетом и гильзами в подмосковном лесу.

Ранее 25 июля следователь Сергей Баканов рассказал подробности дела банды киллеров из Подмосковья Анатолия Мазура, которая убивала людей с целью присвоения их квартир.

В 2017 году Анатолия Мазура уже приговорили к пожизненному заключению за серию заказных убийств, в том числе за жестокую расправу над семьей бывшего подполковника российской армии во Владимире.