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Умер глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков

RT на русскомиещё 6
26 минут назад

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о смерти главы Минцифры региона Александра Курдюкова.

Умер избитый министр Курдюков
Фото: telegramtelegram

Об этом Орлов написал в своём Telegram-канале.

«Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи Амурской области. Светлая память. Ушёл очень рано», — говорится в публикации.

По информации ТАСС, 17 июля Курдюков поступил в больницу с полученными травмами в результате конфликта на турбазе.

Глава Минцифры Амурской области родился в 1981 в Благовещенске, получил образование по специальности «Информационные системы (по областям применения)». На должности главы ведомства пребывал с января 2021 года.

Происшествия,Василий Орлов,Амурская Область,
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