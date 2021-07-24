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Момент перестрелки спецназа с жителем Ленобласти попал на видео

Майк Габриелян
57 минут назад

Следственный комитет опубликовал видео с перестрелкой спецназа «Гром» и 45-летнего наркоторговца в Ленинградской области.

На записи виден дачный участок, слышны стрельба и крики «На землю!». Затем следуют кадры с рядами белых канистр. В них хранились готовые наркотики. Следователи показали и саму лабораторию с различным инструментарием для изготовления наркотических средств.

«Было обнаружено и изъято более 5 кг., предположительно запрещенных веществ, прекурсоры, химические вещества, оборудование и несколько единиц химической лабораторной посуды», - сказано в сообщении СКР.

Полицейская операция в деревне Баландино Волховского района прошла утром 24 июля. Хозяин дома, 45-летний мужчина, открыл огонь из огнестрельного автоматического оружия по спецназовцам отряда «Гром». Во время перестрелки он был ранен в ногу. Сейчас стрелок в больнице. Силовики не пострадали.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям «Незаконный оборот оружия» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Происшествия,Видео,СКР,Ленинградская Область,
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