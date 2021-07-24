В Москве подростков арестовали за изнасилование 13-летней девочки

В Москвы арестованы два подростка по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Там рассказали, что преступление произошло более полугода назад, но девочка сообщила о нем только сейчас.
Было заведено уголовное дело по статье "Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей".
Молодых людей заключили под стражу сроком на 2 месяца, до 22 сентября.
По данному делу было задержано три подростка. Все они признали свою вину. Однако о мере пресечения, избранной третьему фигуранту дела, не сообщается.
По версии следствия, в декабре 2020 года трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет в квартире на юго-западе Москвы подмешали в напиток своей 13-летней знакомой неизвестное вещество, после которого она потеряла сознание. Воспользовавшись состоянием девочки, злоумышленники изнасиловали ее. Свои действия подростки сняли на видео и пригрозили пострадавшей, что распространят ролик в сети, если она пойдет в полицию. При этом молодые люди показали видео знакомым.