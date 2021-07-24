В Москве подростков арестовали за изнасилование 13-летней девочки

В Москвы арестованы два подростка по обвинению в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Там рассказали, что преступление произошло более полугода назад, но девочка сообщила о нем только сейчас.

Было заведено уголовное дело по статье "Изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей".

Молодых людей заключили под стражу сроком на 2 месяца, до 22 сентября.

По данному делу было задержано три подростка. Все они признали свою вину. Однако о мере пресечения, избранной третьему фигуранту дела, не сообщается.