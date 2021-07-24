В Сочи машину с семьей полицейского внутри смыло в реку

ВСочи семья полицейского утонула в автомобиле после того, как транспортное средство упало в реку Мацеста при попытке переехать ее по мосту. Об этом сообщает издание Юга.ру.
Трагедия произошла 24 июля около 4:00 на улице Измайловской в Сочи во время паводка, вызванного пришедшими накануне в регионе дождями. Как сообщили изданию в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, в ту ночь в салоне Toyota Avensis под управлением 42-летнего сочинского полицейского находились пять человек. Люди намеревались переправиться по мосту на другую сторону реки. Автомобиль вынужденно затормозил перед завалом из веток, оказавшемся на мосту.
«Один из пассажиров вышел из автомобиля и провалился под мост, позже смог выбраться из реки ниже по течению. Когда вернулся на мост, не обнаружил автомобиль», - сообщил изданию представитель МВД.
В смытой потоком воды машине оказались водитель, его супруга, дочь и знакомая. Тело полицейского позже обнаружили ниже по течению Мацесты. Поиски тел женщин продолжаются.
Пресс-служба управления СКР по Краснодарскому краю сообщила, что по факту происшествия Следственным отделом СКР по Хостинскому району Сочи начата доследственная проверка.