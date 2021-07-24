В Сочи машину с семьей полицейского внутри смыло в реку

ВСочи семья полицейского утонула в автомобиле после того, как транспортное средство упало в реку Мацеста при попытке переехать ее по мосту. Об этом сообщает издание Юга.ру.

Трагедия произошла 24 июля около 4:00 на улице Измайловской в Сочи во время паводка, вызванного пришедшими накануне в регионе дождями. Как сообщили изданию в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю, в ту ночь в салоне Toyota Avensis под управлением 42-летнего сочинского полицейского находились пять человек. Люди намеревались переправиться по мосту на другую сторону реки. Автомобиль вынужденно затормозил перед завалом из веток, оказавшемся на мосту.