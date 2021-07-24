Заместителя главы отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя Руслана Абовяна могли убить из-за мести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Абовян участвовал в 2015 году в задержании в Чечне. Тогда в ходе спецоперации ставропольских полицейских погиб местный житель Джамбулат Дадаев. По данным канала, теперь следователи рассматривают версию мести из-за тех событий.

Дадаева разыскивали по подозрению в покушении на бизнесмена Магомеда Тазирова, более известного под именем Мага Манасский. Предприниматель был близок к семье бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, говорится в сообщении Baza.