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СМИ назвали предварительную версию убийства в Ставрополе замглавы отдела угрозыска

Газета.Ru
33 минуты назад

Заместителя главы отдела уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя Руслана Абовяна могли убить из-за мести. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что Абовян участвовал в 2015 году в задержании в Чечне. Тогда в ходе спецоперации ставропольских полицейских погиб местный житель Джамбулат Дадаев. По данным канала, теперь следователи рассматривают версию мести из-за тех событий.

Появилось видео убийства замначальника угрозыска Ставрополья

Дадаева разыскивали по подозрению в покушении на бизнесмена Магомеда Тазирова, более известного под именем Мага Манасский. Предприниматель был близок к семье бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова, говорится в сообщении Baza.

Ранее сообщалось, что ведется розыск двоих подозреваемых в убийстве заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Ставрополя. По данным СМИ, преступление совершил 44-летний Заурбек Кениев.

Происшествия,Видео,Джамбулат Дадаев,Саид Амиров,Чеченская Республика,Ставрополь,
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