Появилось видео убийства замначальника угрозыска Ставрополья

В Сети появилась видеозапись убийства замначальника ОУР отдела полиции 4 по Ставропольскому краю Руслана Абовяна.

На кадрах, запечатленных камерой наружного наблюдения автостоянки, видно, как полицейский паркует свою машину. В момент, когда он заглушил мотор к передней пассажирской двери из кустов подбегает другой мужчина и стреляет через окно в водителя. Раненый полицейский выбирается из своего авто и пытается скрыться, однако преступник подбегает к жертве и вновь стреляет.

Следственный комитет уже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства полицейского. По данным правоохранителей, убийство произошло около полуночи 23 июля возле дома 55/4 по улице Южный обход Ставрополя. Согласно полицейской ориентировке, подозреваемый - 44-летний Заурбек Кениев. Известно, что у него был сообщник, вместе с которым они скрылись с места расстрела на машине «ВАЗ-2109» с госномером К 857 МК/126 серебристого цвета.