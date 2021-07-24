В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Появилось видео убийства замначальника угрозыска Ставрополья

Елена Прошина
1 час назад

В Сети появилась видеозапись убийства замначальника ОУР отдела полиции 4 по Ставропольскому краю Руслана Абовяна.

На кадрах, запечатленных камерой наружного наблюдения автостоянки, видно, как полицейский паркует свою машину. В момент, когда он заглушил мотор к передней пассажирской двери из кустов подбегает другой мужчина и стреляет через окно в водителя. Раненый полицейский выбирается из своего авто и пытается скрыться, однако преступник подбегает к жертве и вновь стреляет.

Замначальника уголовного розыска расстреляли в Ставрополе

Следственный комитет уже сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства полицейского. По данным правоохранителей, убийство произошло около полуночи 23 июля возле дома 55/4 по улице Южный обход Ставрополя. Согласно полицейской ориентировке, подозреваемый - 44-летний Заурбек Кениев. Известно, что у него был сообщник, вместе с которым они скрылись с места расстрела на машине «ВАЗ-2109» с госномером К 857 МК/126 серебристого цвета.

Несмотря на объявленные планы «Перехват» и «Сирена», задержать убийцу по горячим следам не удалось. Примерно через час после стрельбы машина, брошенная злоумышленниками, была обнаружена на 289-м километре трассы «Кавказ» недалеко от села Курсавка. Расстрелянный полицейский с девятью пулевыми ранениями был доставлен в реанимационное отделение 4-ю городской больницы Ставрополя, где скончался.

Происшествия,Видео,СКР,Ставропольский Край,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители