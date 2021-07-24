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На Кубани разбился автобус с туристами: кадры с места ДТП

Ювелина Бернст
43 минуты назад

Туристический автобус съехал с дороги в кювет на Кубани, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

В результате один человек погиб, 19 — пострадали. Всего в автобусе находились 22 человека. При этом в ГУ МВД заявили, что в больницу доставили 21 человека.

Инцидент произошел в районе поселка Мезмай Апшеронского района. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, и водителю пришлось съехать с дороги.

В настоящее время проводится проверка.

На Кубани на днях автомобиль сбил шестерых человек на тротуаре. В результате были госпитализированы трое взрослых и трое детей. Авария произошла в окрестностях села Сукко под Анапой.

Происшествия,Видео,МВД,ИТАР-ТАСС,
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