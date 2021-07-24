Туристический автобус съехал с дороги в кювет на Кубани, сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

В результате один человек погиб, 19 — пострадали. Всего в автобусе находились 22 человека. При этом в ГУ МВД заявили, что в больницу доставили 21 человека.

Инцидент произошел в районе поселка Мезмай Апшеронского района. По предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, и водителю пришлось съехать с дороги.

В настоящее время проводится проверка.