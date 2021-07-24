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Очаг горения лесов в Калифорнии получил статус мегапожара

ТК «Звезда»
1 час назад

Площадь лесного пожара «Дикси» в штате Калифорния увеличилась до ста тысяч акров (40,4 тысяч гектаров), что дало ему статус мегапожара. Об этом сообщает газета USA Today.

Очаг горения лесов в Калифорнии получил статус мегапожара
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

В настоящий момент успехи пожарных в борьбе с огнем - эпизодичны. И взять «Дикси» под контроль не удается.

«Огонь продолжит свое движение на север и северо-восток с потенциалом продвижения на 3-5 километров. Экстремальное поведение пожаров и большая площадь обоих очагов привели к дополнительным приказам и предупреждениям об эвакуации», - отмечается в сообщении пожарного управления Калифорнии.

Список эвакуационных зон возрос до нескольких десятков, при этом пунктов убежища на сайте пожарных указано всего два. Местные жители распространяют в Сети видео, где из-за плотного дыма и зарева от пожаров окружающие пейзажи выглядят как кадры фильмов о Марсе.

В свою очередь, у пожарных, которые находятся в более опасных зонах, эта картина дополняется снопами искр и языками пламени вокруг. Немного лучше ситуация обстоит с самым обширным лесным пожаром в стране, который образовался в штате Орегон и получил название Bootleg («Бутлег»).

Экстренным службам благодаря ослаблению порывов ветра удалось локализовать 40% пожара, который уничтожил леса на площади, сопоставимой со штатом Род-Айленд.

По последним данным, всего в результате волны лесных пожаров в стране сгорели более 70 жилых домов и свыше 100 других построек.

Эвакуированы жители порядка ёболее 2 тысяч домов, еще 5 тысяч попадают под действие предупреждения о возможной эвакуации. Сведений о возможных погибших пока не поступало.

Всего в западных американских штатах зафиксированы сейчас 83 крупных пожара. Об этом сообщает Национальный межведомственный пожарный центр. Огнем охвачены 553 тысяч гектаров земли.

Происшествия,Дикси,
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