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Мощный ливень затопил часть Сочи

Вероника Полынина
20 минут назад

В Сочи прошел залповый ливень и затопил Лазаревский район.

Мощный ливень затопил часть Сочи
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает администрация города, основные последствия ливня были ликвидированы за час.

В ликвидации последствий стихии приняли участие 90 сотрудников оперативных служб Сочи и Лазаревского района и 27 единиц техники. После этого бригады коммунальщиков приступили к расчистке тротуаров от нанесенного мусора и песка.

В результате сильного ливня в Лазаревском подтопило дороги. На размещенных в Сети записях очевидцев видно, что некоторые улицы превратились в бурные реки.

Также в результате шторма частично разрушена подпорная стена и брусчатка на набережной пляжа Лоо. Уже известно, что арендатор пляжа решил самостоятельно восстановить променад. Работы начнутся после улучшения погодных условий.

Власти Сочи отмечают, что частично разрушение пляжа Лоо из-за сильного шторма происходит регулярно. Самый сильный ущерб был нанесен пляжу в 2017 году. После этого набережную восстановили, и она стала одной из самых красивых в Лазаревском районе.

До конца пятницы в Сочи действует штормовое предупреждение, метеорологи предупреждают о вероятности подъема уровня воды в реках и схода селей. Также возможен град. В отдельных районах не исключены грозы и шквалистый ветер с порывами до 20-22 метров в секунду.

Пляжи курорта останутся закрытыми для купания на время действия штормового предупреждения.

Происшествия,Сочи,
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