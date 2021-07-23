Число погибших из-за ливней в Индии достигло 129 человек

В индийском штате Махараштра из-за непогоды погибло уже 129 человек. Ранее управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями в стране сообщило, что из-за непрекращающихся ливней произошел сход трех оползней в округе Райгад. В результате погибли 36 человек.