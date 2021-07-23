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СМИ: число погибших из-за ливней в Индии достигло 129 человек

ТК «Звезда»
25 минут назад

В индийском штате Махараштра из-за непогоды погибло уже 129 человек. Ранее управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями в стране сообщило, что из-за непрекращающихся ливней произошел сход трех оползней в округе Райгад. В результате погибли 36 человек.

Число погибших из-за ливней в Индии достигло 129 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«За последние 48 часов число жертв в штате Махараштра достигло 129. Большая часть смертей приходится на округа Райгад и Сатара», - цитирует представителя управления газета Times of India.

В связи с сильными дождями в городе Мумбаи индийское метеорологическое бюро объявило красный уровень тревоги. Из-за проливных дождей в городе начались перебои в подаче электроэнергии и воды.

Происшествия,Газета The Times,Индия,
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