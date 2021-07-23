Винтовку и два кортика изъяли у мужчины в центре Москвы

«На ул. Малая Пироговская, д. 27 сотрудники полиции обнаружили два кортика, три патрона без маркировки и предмет, похожий на винтовку Мосина со штык-ножом. Предметы, предположительно, времен Великой Отечественной войны, принадлежат жителю столицы 1967 года рождения. Они были найдены в ходе раскопок в разных регионах России», - сказал собеседник агентства.