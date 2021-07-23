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Винтовку Мосина и два кортика изъяли у мужчины в центре Москвы

Агентство «Москва»
20 минут назад

Оружие и боеприпасы изъяли у мужчины в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Винтовку и два кортика изъяли у мужчины в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На ул. Малая Пироговская, д. 27 сотрудники полиции обнаружили два кортика, три патрона без маркировки и предмет, похожий на винтовку Мосина со штык-ножом. Предметы, предположительно, времен Великой Отечественной войны, принадлежат жителю столицы 1967 года рождения. Они были найдены в ходе раскопок в разных регионах России», - сказал собеседник агентства.

Находки направили на исследование. Правоохранители проводят проверку.

Происшествия,МВД,АГН "Москва",Москва,
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