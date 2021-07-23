Крыша горящего в Петербурге ангара частично обрушилась

Крыша горящего ангара в Санкт-Петербурге частично обрушилась. Как сообщили в городском управлении МЧС России, возгорание удалось локализовать.
«В ангаре происходило горение кровли на общей площади 1400 кв. м, произошло частичное обрушение кровли. В 14:31 ранг пожара повышен до 3. В 15:48 — локализация, работают по 2», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.
Ранее стало известно, что крыша ангара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга горит на площади 1,4 тыс. кв. м.