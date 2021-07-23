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Крыша горящего в Петербурге ангара частично обрушилась

RT на русском
1 час назад

Крыша горящего ангара в Санкт-Петербурге частично обрушилась. Как сообщили в городском управлении МЧС России, возгорание удалось локализовать.

Крыша горящего в Петербурге ангара частично обрушилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ангаре происходило горение кровли на общей площади 1400 кв. м, произошло частичное обрушение кровли. В 14:31 ранг пожара повышен до 3. В 15:48 — локализация, работают по 2», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно, что крыша ангара в Пушкинском районе Санкт-Петербурга горит на площади 1,4 тыс. кв. м.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,
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