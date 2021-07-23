Навальный подал второй иск к колонии

Алексей Навальный направил в суд еще один иск, связанный с проблемами его адвокатов с проносом ноутбуков и смартфонов в ИК-3 во Владимире, где он находился на лечении до начала июня 2021 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в секретариате Октябрьского районного суда Владимира.

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10 июня суд отклонил аналогичный иск Алексея Навального к ИК-3, где он проходил лечение. Он жаловался на то, что сотрудники исправительного учреждения мешали его адвокатам проносить и пользоваться телефонами и ноутбуками на территории колонии. Навальный был переведен в стационар областной больницы для осужденных на территории ИК-3 во Владимире 19 апреля по результатам консилиума врачей, в начале июня его перевели в ИК-2 в Покрове, где он отбывает наказание.

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"Сейчас иск связан с тем же самым, только указаны даты, не вошедшие в предыдущий иск, с середины мая до начала июня. Он жалуется на действия ФКУ ИК-3, пока он там находился", - пояснили в суде.

Как следует из картотеки суда, дело об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, будет единолично рассмотрено судьей 30 июля 2021 года.

Ранее Петушинский районный суд рассмотрел три иска Навального к администрации ИК-2 в Покрове, где Навальный отбывает наказание. 2 июня суд отказал Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии (ИК-2) за постановку на учет как склонного к побегу, а также признал, что в колонии не нарушались его права на непрерывный восьмичасовой сон. 7 июня Навальный отказался от исков, связанных с невыдачей ему книг для чтения и цензурой периодических изданий.