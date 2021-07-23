"Мне угрожают, sos": россиянка передала записку курьеру

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в казанской квартире, хозяйка которой передала курьеру записку со словами о том, что ей угрожают пистолетом и просьбой о помощи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Казани .

«В 16.56 22 июля в дежурную часть отдела полиции «Ямашевский» поступило сообщение от курьера службы доставки, что при оплате заказа женщина передала записку, на которой написано «вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, sos». Для проверки данного сообщения по адресу, указанному заявителем, были направлены наружные службы полиции, а также следственно-оперативная группа», — сказано в сообщении.

По словам женщины, после встречи в кафе они пришли в квартиру и молодой человек признался, что даже во время деловых встреч не может управлять собой — хочет направить пистолет в голову партнеров. После этих слов он направил пистолет в ее сторону. Затем он извинился, но спустя время ситуация повторилась. В управлении МВД уточнили, что, выбрав нужный момент, заявительница прошла в ванную, написала записку и передала ее курьеру, который привез роллы.