В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Казани женщина передала с курьером записку о помощи

Газета.Ruиещё 1
31 минуту назад

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в казанской квартире, хозяйка которой передала курьеру записку со словами о том, что ей угрожают пистолетом и просьбой о помощи, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Казани.

"Мне угрожают, sos": россиянка передала записку курьеру
Фото: ТАССТАСС

«В 16.56 22 июля в дежурную часть отдела полиции «Ямашевский» поступило сообщение от курьера службы доставки, что при оплате заказа женщина передала записку, на которой написано «вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, sos». Для проверки данного сообщения по адресу, указанному заявителем, были направлены наружные службы полиции, а также следственно-оперативная группа», — сказано в сообщении.

Как установили полицейские, в квартире проживает 51-летняя женщина-психолог. Она рассказала, что коллега попросила провести с ее сыном сеанс психотерапии.

Убийцу россиянки установили спустя 10 лет по соцсетям

По словам женщины, после встречи в кафе они пришли в квартиру и молодой человек признался, что даже во время деловых встреч не может управлять собой — хочет направить пистолет в голову партнеров. После этих слов он направил пистолет в ее сторону. Затем он извинился, но спустя время ситуация повторилась. В управлении МВД уточнили, что, выбрав нужный момент, заявительница прошла в ванную, написала записку и передала ее курьеру, который привез роллы.

В свою очередь, молодой человек обвинил заявительницу в краже крупной суммы денег.

Обе стороны написали встречные заявления о привлечении друг друга к уголовной ответственности. Сотрудники МВД проводят проверку.

Происшествия,МВД,РИА Новости,Казань,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители